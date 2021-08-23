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الأردن: تسجيل 976 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

06:06 م الإثنين 23 أغسطس 2021
الأردن: تسجيل 976 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأردن

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 790 ألفا و450 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم /الإثنين/ أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل تعافي 926 حالة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 767 ألفا و785 حالة، بالإضافة لتسجيل 15 وفاة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 10 ألاف و308 وفيات.. مشيرة إلى إجراء 34484 فحصا، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء الوباء 9 ملايين و 31 ألفا و711 فحصا.

هذا المحتوى من

الأردن فيروس كورونا وزارة الصحة الأردني

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229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

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