الأردن: تسجيل 976 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 790 ألفا و450 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم /الإثنين/ أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل تعافي 926 حالة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 767 ألفا و785 حالة، بالإضافة لتسجيل 15 وفاة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 10 ألاف و308 وفيات.. مشيرة إلى إجراء 34484 فحصا، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء الوباء 9 ملايين و 31 ألفا و711 فحصا.