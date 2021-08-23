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مقتل 22 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات بولاية تينيسي الأمريكية

08:46 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
مقتل 22 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات بولاية تينيسي الأمريكية

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

لقي 22 شخصا مصرعهم، اليوم الإثنين؛ بسبب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة بولاية تينيسي الأمريكية.

وقال رئيس شرطة مقاطعة "هانفريز"، حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية، إن غالبية القتلى من الأطفال والمسنين، مقدرا عدد المفقودين 40 شخصا، فيما ضربت العاصفة الاستوائية "هنري" ولاية "رود ايلاند" على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على آلاف السكان.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية" أن "هنري" تراجع من إعصار إلى عاصفة استوائية في الساعات الأخيرة، ويتوقع أن تنخفض سرعتها في الساعات المقبلة.​

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الفيضانات تينيسي سقوط أمطار الولايات المتحدة

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