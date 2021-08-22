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سفارة روسيا بالقاهرة تعلن الاحتفال بيوم العلم الوطني

10:24 م الأحد 22 أغسطس 2021
سفارة روسيا بالقاهرة تعلن الاحتفال بيوم العلم الوطني

سفارة روسيا بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

ذكرت السفارة الروسية بالقاهرة أن روسيا تحتفل اليوم الأحد بيوم العلم الوطني الذى تم الاحتفال به لأول مرة يوم 22 أغسطس عام 1994 بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضافت - في بيان لها علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - أن تاريخ العَلم الوطنى الروسى، بألوانه الثلاثة "الأبيض والأزرق والأحمر"، يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادى، عندما رفعه القيصر "ألكسى ميخايلفتش"، على أول سفينة حربية تم بناؤها فى روسيا في عام 1667 ميلادية؛ وبعد ذلك أمر الإمبراطور "بطرس الأول" برسم النسر الذهبى ذى الرأسين فى مركز العلم.

ونوه إلى أن العلم بألوانه يرمز إلى السلام والصفاء (الأبيض) والإيمان والوفاء (الأزرق) والشجاعة ودم المدافعين عن أرض الوطن (الأحمر).

هذا المحتوى من

Asha
سفارة روسيا بالقاهرة يوم العلم الوطني روسيا

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