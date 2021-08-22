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عدم السماح لرئيس بلدية كييف بدخول المطار لاستقبال ميركل

02:36 م الأحد 22 أغسطس 2021
عدم السماح لرئيس بلدية كييف بدخول المطار لاستقبال ميركل

أنجيلا ميركل

كييف- (د ب أ):

لم يتمكن بطل الملاكمة السابق ورئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، من استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مطار كييف، لأن اسمه لم يكن مدرجا ضمن قائمة مستقبليها.

وكتب كليتشكو على تطبيق الرسائل، "تلجرام"، اليوم الأحد: "وصلت إلى مطار بوريسبيل، حيث يجب - بصفتي رئيس بلدية العاصمة، ووفقا للبروتوكول - أن أستقبل مستشارة ألمانيا، أنجيلا ميركل".

ومع ذلك، قال كليتشكو إنه لم يُسمح له بدخول المطار.

وأضاف "بالطبع لم أكن لأدخل بالقوة".

وكان كليتشكو قد قام بالترحيب بميركل بنفسه خلال زيارتها الأخيرة إلى كييف في نوفمبر من عام 2018. وتتواجد المستشارة الالمانية في أوكرانيا حاليا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد يومين من لقائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جدير بالذكر أن كليتشكو هو رئيس بلدية المدينة التي يبلغ تعدادها السكاني 3 ملايين نسمة منذ عام 2014.

أنجيلا ميركل فيتالي كليتشكو مطار بوريسبيل

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