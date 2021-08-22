وزارة الدفاع البريطانية: مقتل 7 أشخاص في حشد قرب مطار كابول وسط استمرار حالة الفوضى

لندن- (أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد 22 أغسطس 2021 مقتل سبعة مدنيين أفغان في الفوضى الحاصلة قرب مطار كابول حيث تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من البلاد، بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في بيان "أفكارنا مع عائلات المدنيين الأفغان السبعة الذين لقوا حتفهم في فوضى الحشود في كابول"، موضحا أن "الظروف على الأرض ما زالت صعبة جدا، لكننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الوضع بأكثر الطرق أمانا".

ومع تدهور الوضع قرب مطار كابول، ناشدت الحكومة البريطانية واشنطن تمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقال في صحيفة "ميل أون صنداي" إنه "لن تتمكن أي دولة من إجلاء الجميع" من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان فيما يقترب 31 أغسطس الموعد الذي حددته الإدارة الاميركية للانسحاب النهائي لقواتها من أفغانستان.

وأضاف "إذا بقي الجدول الزمني الأميركي كما هو، لن يكون لدينا وقت نضيعه لإجلاء معظم الأشخاص الذين ينتظرون ترحيلهم. قد يسمح للأميركيين بالبقاء لفترة أطول وسيحصلون على دعمنا الكامل إذا فعلوا ذلك".

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" يعتزم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إجراء محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة تمديد الموعد النهائي لانسحاب الجنود الاميركيين من أفغانستان.

وفي أول تعليق له منذ بدء الأزمة الأفغانية، انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قاد التدخّل العسكري لبلاده في أفغانستان في 2001 إلى جانب الولايات المتحدة، "تخلّي" الغرب عنها معتبرا أنه "خطير" و"غير ضروري".