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المستشار النمساوي: لن نستقبل المزيد من اللاجئين الأفغان

11:22 ص الأحد 22 أغسطس 2021
المستشار النمساوي: لن نستقبل المزيد من اللاجئين الأفغان

سباستيان كورتس

فيينا- (أ ش أ):

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده لن تستقبل المزيد من اللاجئين من أفغانستان وستحارب بقوة للتصدي لحدوث موجات من الهجرة واللجوء مرة أخرى إلى النمسا والاتحاد الأوروبي.

وقال كورتس ـــ فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد ـــ إن جميع القادة الأوروبيين متفقون على ضرورة عدم تكرار سيناريو 2015 والذي تسبب فى تدفق مليون مهاجر لأوروبا.

وأضاف كورتس أن الأحداث في أفغانستان مأساوية بالفعل ولكن ستكون مساعدة الشعب الأفغاني في موقعه وبالتعاون مع دول الجوار.. مشيرا إلى أن النمسا تستضيف بالفعل 44 ألف أفغاني من اللاجئين.

وشدد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتأمين الحدود الخارجية الأوروبية بشكل صحيح من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وإجهاض الاستغلال التجاري من قبل مهربي البشر.

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سباستيان كورتس المستشار النمساوي اللاجئين الأفغان النمسا

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