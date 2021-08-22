نجاح إطلاق صاروخ روسي مع 34 قمرا بريطانيا من مطار فضائي بكازاخستان

موسكو - أ ش أ:

أعلن مدير مؤسسة (روس كوسموس) الحكومية الروسية للفضاء دميتري روغوزين، انطلاق صاروخ (سويوز 2.1 بي.) بنجاح من مطار (بايكونور) الفضائي في كازاخستان، مع قاطرة "فريغات" و34 قمرا بريطانيا للاتصال، من المتوقع أن يوصلها إلى المدار.

وقال روغوزين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن قاطرة "فريغات" انفصلت عن المرحلة الثالثة من الصاروخ، وذلك بعد دقائق من انطلاقه في الساعة 01:13 الموافق 22 أغسطس بتوقيت موسكو.

وأكد مدير المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء أن الصاروخ نفذ مهمته بشكل اعتيادي، والقاطرة انفصلت في الوقت المقرر، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق مهمة إيصال أقمار OneWeb البريطانية للاتصال إلى المدار المحدد لها 3 ساعات و45 دقيقة، و ستنفصل الأقمار على عدة مراحل، ليزداد عدد الأقمار البريطانية على المدار إلى 288 قمرا.

وهذه هي أول عملية إطلاق لأقمار OneWeb من مطار "بايكونور" الفضائي على الأراضي الكازاخستانية، الذي تستأجره روسيا.

وكان الصاروخ من المقرر أن ينطلق في 20 أغسطس، لكن اللجنة الحكومية قررت تأجيل الإطلاق لأسباب فنية، وذلك بطلب من الجهة التي تنفذ لصالحها عملية الإطلاق.