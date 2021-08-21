Masrawy logo white

الكاظمي: الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية

05:28 م السبت 21 أغسطس 2021
الكاظمي: الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية

مصطفى الكاظمي

بغداد - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، لاسيما مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والطاقات البديلة والمتجددة".

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الذي يزور العراق حاليا، حيث بحثا سبل توثيق التعاون الثنائي وتكثيف التبادل الاقتصادي والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأعرب الكاظمي عن تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، مشيدا بالمشاريع التي تموّلها اليابان في المناطق التي تحررت من تنظيم (داعش) الإرهابي عبر ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة فيها.. وجدّد التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي سيستضيفه العراق أواخر شهر أغسطس الجاري.

ومن جهته، أشاد موتيجي بالمبادرات العراقية التي تلقى صدى إيجابيا على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا أنها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج "الورقة البيضاء"، مجددا التعبير عن استعداد بلاده لدعم تطبيق الورقة البيضاء عبر مجموعة التواصل الاقتصادي، التي تشكلت في أواخر عام 2020.. وشدد على مضي اليابان في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق بمجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

مصطفى الكاظمي مجلس الوزراء العراقي العراق بغداد اليابان

الخبر التالى:

موسكو: رفض إسبانيا دخول سفينتين حربيتين روسيتين إلى ميناء سبتة يناقض إعلان الشراكة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا