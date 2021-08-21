المفوضية الأوروبية: نعمل على زيادة المساعدات لأفغانستان

وكالات:

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، على الالتزام بدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي: "نعمل على زيادة المساعدة الإنسانية الموجهة إلى أفغانستان".

وتطرقت أورسولا للأوضاع الإنسانية في أفغانستان قائلة: "النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في أفغانستان".

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "يجب منع الأفغان من الوقوع في أيدي مهربي البشر".

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، مؤخرا، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الأمريكي.

وتتابع عواصم العالم، سلوك طالبان، عن كثب، في مسعى لرؤية ما إذا كانت الحركة ستمارس السلطة على نحو معتدل، أم إنها ستعود إلى ما كانت عليه قبل عشرين عاما، لا سيما في الشق المتعلق بحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أن بلاده تتواصل مع حركة طالبان من أجل ضمان سلامة وصول المدنيين إلى مطار كابل.

ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، السبت، أنها تتابع الأوضاع التي تمر بها أفغانستان، معربة عن أملها بأن تقوم الأطراف الفاعلة في أفغانستان بـ"تلبية تطلعات الشعب الأفغاني من أجل حياة كريمة".