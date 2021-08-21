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الصين تطالب باكستان بضمان سلامة رعاياها بعد هجوم انتحاري

02:16 م السبت 21 أغسطس 2021
الصين تطالب باكستان بضمان سلامة رعاياها بعد هجوم انتحاري

باكستان

إسلام أباد- (د ب أ):

أصدرت الصين تحذيرا جديدا لرعاياها في باكستان بشأن الوضع الأمني المضطرب هناك وطلبت من السلطات ضمان سلامتهم عقب هجوم انتحاري في إقليم بلوشيستان بجنوب غرب البلاد.

ولقي طفلان حتفهما وأصيب 4 آخرون بينهم شخص صيني عندما هاجم انتحاري مركبة كانت تقل رعايا صينيين في جوادر في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وجاء في البيان الصادر عن السفارة الصينية في إسلام أباد: "يجب أن تتخذ باكستان إجراءات عملية وفاعلة... لضمان عدم حدوث مثل تلك الحوادث مجددا".

وطلبت السفارة أيضا من الرعايا الصينيين في باكستان أن يكونوا متيقظين ويعززوا احتياطات السلامة والتقليل من الخروج غير الضروري واتخاذ إجراءات أمنية فعالة.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان وهو مجموعة من المتمردين الانفصاليين مسؤوليتهم عن التفجير في جوادر.

تقع منطقة جوادر الساحلية بالقرب من الحدود الإيرانية حيث شيدت الصين ميناء بحريا عميقا في إطار مشروع استثماري بقيمة مليارات عدة من الدولارات في باكستان والذي يعارضه انفصاليو بلوشستان.

تتولى الصين مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي تبلغ قيمته ما يقدر بـ 62 مليار دولار وقوة أمنية خاصة تضم 15 ألف فرد جرى إنشاؤها لحماية الآلاف من الرعايا الصينيين.

غير أن الصينيين بالأخص ومشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني أصبحت هدفا للهجمات.

والشهر الماضي، لقي تسعة عمال صينين وأربعة باكستانيين حتفهم عندما هاجم الإرهابيون حافلة تقل عمالا صينيين في شمال باكستان.

هجوم انتحاري باكستان الصين الرعايا الصينيين

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