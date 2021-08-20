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إسبانيا تعلن أن ألمانيا منطقة خطرة بشأن الإصابة بفيروس كورونا

08:01 م الجمعة 20 أغسطس 2021
إسبانيا تعلن أن ألمانيا منطقة خطرة بشأن الإصابة بفيروس كورونا

إسبانيا كورونا

مدريد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة ، أن مدريد ستعلن ألمانيا منطقة خطرة بشأن الإصابة بفيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة هناك .

ستكون إعادة التصنيف سارية في البداية لمدة سبعة أيام وتعني أنه يجب على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق الذين يدخلون إسبانيا من ألمانيا تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء أو اختبار سلبي لفيروس كورونا حتى منتصف ليل 29 أغسطس.

في السابق ، كانت خمس فقط من أصل 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا تعتبر مناطق خطر وهي برلين وهامبورغ وشمال الراين وستفاليا وسارلاند وشليزفيج هولشتاين.

صنفت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة جزيرة كريت وجزر العطلات اليونانية الأخرى ، مثل رودس وكوس وميكونوس ، على أنها مناطق عالية الخطورة بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

إسبانيا مدريد فيروس كورونا ألمانيا

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