رسميا.. تونس تطلب مراجعة اتفاقية تجارية مع تركيا بسبب "عجز تجاري مفزع"

تونس - (د ب أ):

أعلن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد اليوم الجمعة عن تقديم بلاده لطلب رسمي لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب العجز التجاري "المفزع" بين البلدين.

وقال الوزير محمد بوسعيد في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية نقلا عن صحيفة "لابراس"، إن من واجب الوزارة أن تحدد استراتيجية دفاعية تجارية لحماية الانتاج الوطني وحماية الصادرات.

وبلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا نحو 5ر2 مليار دينار تونسي (حوالي 890 مليون دولار ) في 2020، وفق ما ذكره الوزير.

وفي أسواق تونس يمكن ملاحظة منتجات النسيج والأجهزة المنزلية والسلع الغذائية والفواكه الجافة وغيرها من المنتجات التركية منتشرة بشكل واسع في أنحاء البلاد.

وتعود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الى عام 2004 ودخلت خير التنفيذ في يونيو 2005 لتعفي المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بجانب المنتجات الفلاحية لكن وفق سقف معين.

ولكن الاتفاقية مكنت من تعزيز حضور المنتجات التركية بشكل أوسع بعد انتخابات 2011 التي عرفت صعود الإسلاميين الى الحكم في تونس.

وقال الوزير إن ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي يعود للفرق الشاسع بين قيمة الصادرات والواردات، حيث تواجه المنتجات المحلية التونسية منافسة غير عادلة.

ويواجه قطاع النسيج بشكل خاص في تونس منافسة قوية من السلع الرخيصة المستورة من تركيا والصين.

وأوضح بوسعيد أن لجنة تضم خبراء في وزارة التجارة ستعكف على إعداد قاعدة بيانات تحتوي على قائمة المنتجات المستوردة وما يعادلها في السوق المحلية.

وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء بلغ العجز التجاري في تونس حتى نهاية يوليو الماضي 1ر3 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.