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الاحتلال يصيب 13 فلسطينيًا بالرصاص في بلدة بيتا بجنوب نابلس

06:31 م الجمعة 20 أغسطس 2021
الاحتلال يصيب 13 فلسطينيًا بالرصاص في بلدة بيتا بجنوب نابلس

الاحتلال الإسرائيلي ارشيفية

رام الله - (أ ش أ):

قال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، اليوم اليوم الجمعة إن 13 شخصا أصيبوا بالرصاص فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب المحافظة .

وأضاف أن شخصا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ و12 مواطنًا أصيبوا بالرصاص المطاطي في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

وقال إن 91 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز خلال المواجهات.

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الاحتلال الإسرائيلي رام الله فلسطين بلدة بيتا

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