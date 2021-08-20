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السودان يرحب باتفاق الاتحاد الإفريقي مع الصومال حول بعثة حفظ السلام

06:30 م الجمعة 20 أغسطس 2021
السودان يرحب باتفاق الاتحاد الإفريقي مع الصومال حول بعثة حفظ السلام

الاتحاد الافريقي

الخرطوم - (أ ش أ):

رحبت حكومة جمهورية السودان بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والحكومة الفيدرالية الصومالية بتمديد ولاية عمل بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (الاميصوم).

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الجمعة، إن حكومة جمهورية السودان، تؤكد على الدور الهام للبعثة في دفع جهود السلام بالصومال منذ نشرها في فيراير ٢٠٠٧.

وأعرب السودان عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تقديم كل الدعم والمساندة من قبل كل الأطراف للبعثة؛ للاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، خاصة مساعدة الحكومة الفدرالية الصومالية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي وتدريب وبناء القدرات الأمنية الصومالية، لتسهم بصورة فاعلة في استتباب الأمن والاستقرار بصورة مستدامة في الصومال.

وأكدت حكومة السودان، من واقع العلاقات المتميزة بين البلدين وشعبيهما وفي إطار أولويات رئاسة السودان لمنظمة الإيجاد أنها ستواصل جهودها مع أصحاب المصلحة الصوماليين ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لدعم الأشقاء الصوماليين في إكمال مسيرة الانتقال وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

هذا المحتوى من

الاتحاد الإفريقي السودان الصومال الحكومة الفيدرالية الصومالية وزارة الخارجية السودانية

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