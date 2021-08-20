روسيا: الاستجابة المناعية إثر التطعيم المُدمج بـ"سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" تبلغ 100%



موسكو - أ ش أ

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن اختبارات التطعيم المُدمج ضد فيروس "كورونا" بلقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" أظهرت فعالية عالية لهذا الأسلوب.

وأشار الصندوق الروسي - في بيان اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - إلى أن النتائج الأولية للاختبارات السريرية للتطعيم المدمج، التي جرت في أذربيجان، تظهر أن التطعيم تسبب بظهور استجابة مناعية، متمثلة بظهور الأجسام المضادة للفيروس، لدى 100% من المشاركين في الاختبارات.

وأوضح صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أنه أصبح أول جهة في العالم تعرض على منتجي اللقاحات اختبار التطعيم المُدمج بـ"سبوتنيك V" ولقاحاتهم.

يُذكر أن الاختبارات المشتركة بين الصندوق الروسي وشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية بدأت في شهر فبراير الماضي وتجري في دولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين أيضا.