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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا في العالم تتجاوز 209 ملايين إصابة

08:45 ص الجمعة 20 أغسطس 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا في العالم تتجاوز 209 ملايين إصابة

فيروس كورونا

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و 915 ألفا و 414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و 401 ألف و 878 وفاة.

وذكرت الجامعة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و 291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 572 ألفا و 641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و 494 ألفا و 212 إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و 322 ألفا و 258 إصابة.. وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و 152 ألفا و 205 إصابات.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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