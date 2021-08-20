باكستان: تسجيل 3239 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 3239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و116 ألفا و886 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 70 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و783 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون وألفين و430 متعافيا، بعدما تماثلت 3027 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 89 ألفا و673 شخصا.​