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وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

09:36 م الخميس 19 أغسطس 2021
وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

الإمارات وبريطانيا

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تطورات الأوضاع في جمهورية أفغانستان، وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي، أوردته وكالة الأنباء الإمارتية - علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

وأكد آل نهيان دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.

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الإمارات بريطانيا عبدالله بن زايد آل نهيان دومينيك راب أفغانستان

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