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‏تهديد بوجود 4 قنابل في محيط الكونجرس.. والشرطة تفحص السيارات

08:13 م الخميس 19 أغسطس 2021
‏تهديد بوجود 4 قنابل في محيط الكونجرس.. والشرطة تفحص السيارات

الشرطة الأمريكية

وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، فحص السيارات المتوقفة في محيط الكونجرس بعد التهديد بوجود 4 قنابل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلنت شرطة مبنى الكابيتول الأميركي، أنها تتعامل مع واقعة وجود شاحنة بها أحد الأشخاص يشتبه بأنه يحمل قنبلة، بالقرب من مكتبة مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن.

وقالت شرطة الكابيتول عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نتعامل مع شاحنة مشبوهة بالقرب مكتبة مبنى الكونجرس".

وطالبت الشرطة الأمريكية المواطنين بالابتعاد عن المنطقة المحيطة، وبحسب وكالة أسوشيتد برس فقد تم إرسال قناصة إلى المنطقة.

وأوضحت الشرطة أيضا أنها تعمل على التفاوض مع الشخص في الشاحنة من أجل إنهاء الموقف بشكل سلمي، في وقت تم إخراج بعض الموظفين الموجودين من الكونجرس، الذي يعد في عطلة أسبوعية.

الكونجرس الشرطة الأمريكية قنابل

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