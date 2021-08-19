الإمارات: نساعد في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان
أبوظبي - (أ ش أ):
أكدت دولة الإمارات، اليوم الخميس، أنها ساهمت في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالي.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه في إطار دعمها المستمر والدائم وفق اعتبارات إنسانية فقد عملت إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان.
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