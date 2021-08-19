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الإمارات: نساعد في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان

07:53 م الخميس 19 أغسطس 2021
الإمارات: نساعد في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

أبوظبي - (أ ش أ):

أكدت دولة الإمارات، اليوم الخميس، أنها ساهمت في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالي.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه في إطار دعمها المستمر والدائم وفق اعتبارات إنسانية فقد عملت إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان.

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