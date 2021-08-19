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الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال وجود شاحنة مفخخة بالمتفجرات قرب الكونجرس

04:58 م الخميس 19 أغسطس 2021
الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال وجود شاحنة مفخخة بالمتفجرات قرب الكونجرس

الشرطة الأمريكية

وكالات:

قالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ باحتمال وجود متفجرات في شاحنة متوفقة في محيط مكتبة الكونجرس بواشنطن.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على "تويتر" إن قواتها تحقق في "مركبة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونجرس"، فيما تم حث الناس على الابتعاد عن المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على "تويتر" إن قواتها تحقق في "مركبة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونجرس"، فيما تم حث الناس على الابتعاد عن المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير.

الشرطة الأمريكية شاحنة مفخخة متفجرات الكونجرس

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