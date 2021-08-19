Masrawy logo white

"طالبان" تنفي نيتها قطع علاقات أفغانستان بأي دولة: شائعات

12:19 م الخميس 19 أغسطس 2021
"طالبان" تنفي نيتها قطع علاقات أفغانستان بأي دولة: شائعات

حركة طالبان

وكالات:

نفت حركة "طالبان" نيتها قطع العلاقات التجارية مع أي دولة أخرى، بعد سيطرتها على العاصمة كابول.

وذكر المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، عبر تويتر، الخميس، أن الحركة تريد "علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع الدول".

وتابع: "لم نصرح بقطع العلاقات التجارية مع أي دولة، وما نشر بهذا الخصوص من شائعات فلا صحة لها، ونحن نرد ذلك".

حركة طالبان أفغانستان كابول العلاقات التجارية

الخبر التالى:

مقتل 3 أشخاص جراء انفجار استهدف مسلمين شيعة في باكستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
123

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

429

متعافون اليوم

285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا