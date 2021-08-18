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أشرف غني: طالبان أرادت رأسي ولم أرغب في إراقة الدماء بأفغانستان

07:27 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
أشرف غني: طالبان أرادت رأسي ولم أرغب في إراقة الدماء بأفغانستان

أشرف غني

وكالات:

أعلن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أنه تنازل عن السلطة؛ لأنه لم يرد إراقة الدماء في كابول.

وفي أول ظهور علني منذ هروبه من العاصمة الأفغانية كابول، عقب سيطرة طالبان عليها، قال غني إن حركة طالبان كانت تطلب رأسه، ولم يصطحب معه عند مغادرته سوى بعض الوثائق من مكتبه.

وأشار إلى أن عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عامًا.

أشرف غني حركة طالبان أفغانستان رئيس أفغانستان

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