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الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني

04:01 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني

أشرف غني

أبو ظبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء أنها استقبلت الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وأسرته.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لاعتبارات إنسانية".

وكان غني فر من أفغانستان الأحد الماضي بعدما طوقت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، قبل أن تسيطر عليها في وقت لاحق.

وأفادت العديد من التقارير في حينه بأنه غادر إلى طاجيكستان.

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