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الناتو: نحتاج تقييما صريحا وواضحا لما حدث في أفغانستان

09:45 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
الناتو: نحتاج تقييما صريحا وواضحا لما حدث في أفغانستان

حلف الناتو

بلجيكا - (أ ش أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن "تركيز الحلف منصب في الوقت الحالي على عمليات الإجلاء من أفغانستان.. ونحتاج تقييما صريحا وواضحا لما حدث".

وأضاف ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في بروكسل حول تطورات الوضع في أفغانستان - "أن سرعة انهيار الجيش الوطني الأفغاني في مواجهة تقدم طالبان كانت مفاجأة، وهناك دروس يمكن لحلف الناتو الاستفادة منها، لكن التركيز الرئيسي اليوم هو إخراج الأشخاص المستضعفين خارج البلد".

وأكد أن على طالبان منع أفغانستان من الانزلاق مرة أخرى في أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب، لافتا إلى أن السلطة يجب أن تنتقل سلميا في أفغانستان إلى حكومة تضمن حقوق الجميع.

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حلف شمال الأطلسي ناتو بلجيكا أفغانستان بروكسل

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