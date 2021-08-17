الرئيس الباكستاني يطالب طالبان بضمان عدم السماح باستخدام أفغانستان ضد بلاده

باكستان - (أ ش أ)

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي إن بلاده تريد ضمانا من حركة "طالبان" الأفغانية بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضدها كما أعطت ضمانات للصين والولايات المتحدة.

وأوضح علوي - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية - أن باكستان تقيم الوضع في أفغانستان حاليا وستأخذ قرارها بشأن الاعتراف بطالبان كممثل شرعي للشعب الأفغاني بعد التشاور مع عدد من الدول.

ووصف الرئيس الباكستاني انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بأنه "متسرع" وقال إن باكستان أقنعت الولايات المتحدة بأن الحرب ليست حلاً للقضية الأفغانية، وأشار إلى أن إلقاء اللوم على باكستان فيما يتعلق بالوضع فى أفغانستان ليس شيء غريب إلا أن الانهيار السريع فى أفغانستان قد أظهر للعالم أن الأمر أبعد من أن تقوم الدول بدورها.

وأكد علوي أن باكستان تتطلع إلى استئناف السلام في أفغانستان وهي مستعدة للقيام بدورها في إعمارها، مشيرا إلى أن تعزيز السلام في أفغانستان سيصب في مصلحة باكستان، وقال إن الحكومة الباكستانية تتواصل مع الصين وروسيا والولايات المتحدة لمتابعة أجندة التنمية في المنطقة، وأكد أن الهند تلعب دور المفسد، وحثها على عدم استخدام أي أراض أخرى ضد باكستان.