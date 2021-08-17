مسؤول عراقي :الطيران الحربي التركي يقصف مواقع في سنجار وأنباء عن قتلى ومصابين

بغداد - (د ب أ):

صرح مسؤول عراقي ايزيدي اليوم الثلاثاء بأن الطيران الحربي التركي شن سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات لحزب العمال الكردستاني التركي (بي كا كا) في مناطق متفرقة بقضاء سنجار، شمال غربي محافظة نينوى /400 كم شمالي بغداد/.

وقال قائد قوات البيشمركة في قضاء سنجار، قاسم شوشو، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الطائرات التركية قصفت اليوم المستشفى العسكري الذي يقع بالقرب من قرية سكنية، جنوبي جبل سنجار حيث واصل الطيران التحليق في سماء المنطقة لمنع فرق الإنقاذ أو الإسعاف من الوصول إلى المصابين جراء الغارات".

وذكر أن "الأنباء الأولية تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى على اعتبار أن هذه الغارات هي الأعنف خلال الأيام الماضية ".

ويواصل الطيران الحربي وقوات الجيش التركي عملياته العسكرية في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق لمطاردة مسلحي حزب العمال، مما تسبب في نزوح كبير للمواطنين الأكراد من عشرات القرى، وتدمير الأراضي الزراعية والبساتين فضلا عن تجريف الغابات.