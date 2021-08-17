Masrawy logo white

مسؤول عراقي :الطيران الحربي التركي يقصف مواقع في سنجار وأنباء عن قتلى ومصابين

04:47 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
مسؤول عراقي :الطيران الحربي التركي يقصف مواقع في سنجار وأنباء عن قتلى ومصابين

طائرة حربية تركية

بغداد - (د ب أ):

صرح مسؤول عراقي ايزيدي اليوم الثلاثاء بأن الطيران الحربي التركي شن سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات لحزب العمال الكردستاني التركي (بي كا كا) في مناطق متفرقة بقضاء سنجار، شمال غربي محافظة نينوى /400 كم شمالي بغداد/.

وقال قائد قوات البيشمركة في قضاء سنجار، قاسم شوشو، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الطائرات التركية قصفت اليوم المستشفى العسكري الذي يقع بالقرب من قرية سكنية، جنوبي جبل سنجار حيث واصل الطيران التحليق في سماء المنطقة لمنع فرق الإنقاذ أو الإسعاف من الوصول إلى المصابين جراء الغارات".

وذكر أن "الأنباء الأولية تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى على اعتبار أن هذه الغارات هي الأعنف خلال الأيام الماضية ".

ويواصل الطيران الحربي وقوات الجيش التركي عملياته العسكرية في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق لمطاردة مسلحي حزب العمال، مما تسبب في نزوح كبير للمواطنين الأكراد من عشرات القرى، وتدمير الأراضي الزراعية والبساتين فضلا عن تجريف الغابات.

الطيران الحربي التركي قصف مواقع في سنجار غارات جوية حزب العمال الكردستاني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا