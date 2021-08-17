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طائرة عسكرية تشيكية ثانية تغادر كابول وعلى متنها 90 شخصا

04:27 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
طائرة عسكرية تشيكية ثانية تغادر كابول وعلى متنها 90 شخصا

ارشيفية

براغ - (د ب أ):

غادرت طائر إجلاء ثانية تابعة للجيش التشيكي العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء.

وأعلن وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنر على تويتر أن هذه الطائرة أقلت السفير التشيكي يري بالون وجنودا تشيكيين بالإضافة إلى موظفين محليين أفغانا وعائلاتهم.

وأضاف وزير الدفاع أن "جنودنا بذلوا أقصى ما في إمكانهم لأخذ أكبر عدد ممكن من الناس على متن الطائرة".

ويبلغ إجمالي عدد ركاب الطائرة نحو 90 شخصا بينهم أطفال صغار.

ووصف الوزير الظروف المحيطة في مطار كابول بأنها "شديدة التعقيد".

كانت طائرة إجلاء تشيكية أولى أقلت أمس الاثنين 46 شخصا من كابول إلى براغ.

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