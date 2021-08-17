مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة لمناقشة تداعيات قرار رفع الدعم

بيروت - (د ب أ):

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدّة بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم .

ودعا بري اليوم الثلاثاء إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في قصر الاونيسكو يوم الجمعة، "لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاتخاذ الموقف او الاجراء أو القرار المناسب".

وكان عون وجه يوم السبت الماضي رسالة إلى مجلس النواب، عبر رئيسه نبيه بري، دعا فيها إلى مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدّة بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية واتخاذ الموقف او الاجراء المناسب في شأنها.