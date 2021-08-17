السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء جنوبي نابلس

رام الله - (د ب أ):

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء في بلدة يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، قوله إن قوات الاحتلال "اقتحمت بلدة يتما ترافقها جرافة، وهدمت منزل مواطن، وهو قيد الإنشاء".

وأضاف أن المنزل هدمه الاحتلال قبل 15 عاما، وأعاد صاحبه بناءه مجددا، وهو يقع شرق شمال يتما، مقابل جبل صبيح الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على قمته.

وأكد دغلس أن القوات الإسرائيلية شنت حملة واسعة ضد المنازل في ذات المنطقة من إخطارات وعمليات هدم.

ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنى في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما تعرض للهدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، التابع للأمم المتحدة، "تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم".