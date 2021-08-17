العراق: انطلاق عملية "عاشوراء الكرامة" لملاحقة فلول داعش

بغداد- (د ب أ):

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "العملية انطلقت باسم (عاشوراء الكرامة) وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات".

وأضاف: "العملية مستمرة، وبإسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش الإرهابية وقطع تحركاتها ضمن الأهداف المرسومة".

وتشهد محافظات العراق عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه يومي بهدف ضبط الأمن والحد من تحركات التنظيم ضد القوات الأمنية والتجمعات المدنية.