المندوبة الدائمة للولايات المتحدة تدعو طالبان إلى احترام حقوق الإنسان

نيويورك - (أ ش أ):

دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، حركة طالبان إلى احترام حقوق الإنسان.

وأكدت المبعوثة الأمريكية - في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في أفغانستان اليوم، وفقا لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - ضرورة حماية السكان المدنيين، بما في ذلك الصحفيين، مشددة على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وعلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الأفغاني، خاصة السيدات والفتيات والأقليات.

بدوره، قال ممثل أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة غلام محمد إسحاقزي، إنه لا مجال لما أسماه "لعبة إلقاء اللوم"، مضيفا "لدينا فرصة لمنع حدوث عنف أكثر، ومنع غرق أفغانستان في حرب أهلية".

وأكد ضرورة أن تستخدم الأمم المتحدة كل الوسائل الممكنة للدعوة إلى وقف فوري للعنف واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.