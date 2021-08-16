انفجار صهريج الوقود في لبنان: حالة من الغضب الشعبي واحتجاجات قبالة منزل رئيس الوزراء المكلف

بيروت- (بي بي سي):

هاجم محتجون منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف بعد انفجار صهريج وقود أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 79 آخرين يوم الأحد.

وطالب عشرات المتظاهرين باستقالة نجيب ميقاتي، ورشقوا منزله بالحجارة واشتبكوا مع الشرطة.

وقال ميقاتي إنه يتفهم "صرخات الناس" لكنه أدان ما سماه "التخريب غير المقبول".

وقال الجيش إن الانفجار وقع أثناء قيام جنود بتسليم البنزين الذي تم مصادرته من تجار السوق السوداء في قضاء عكار.

وأضاف أن سبب الانفجار لم يتضح لكن حشدا كبيرا كان متجمعا حول صهريج الوقود في ذلك الوقت.

وقالت مروة الشيخ، التي أصيب شقيقها إسماعيل بحروق شديدة في ذراعيه وساقيه، لوكالة فرانس برس "علمنا أن الجيش كان يوزع البنزين .. لذا توافد الناس لملء حاويات بلاستيكية من الوقود".

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وقالت إن بعض الشهود أخبروها أن الانفجار وقع إثر استخدام شخص قداحة، لكن آخرين زعموا أن أعيرة نارية أطلقت.

وأضافت أن "القتلى ضحايا دولة مهملة".

ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار المدمر في بيروت قبل عام، ولكن لم يتم استبدالها بسبب الجمود السياسي، الانفجار بأنه "كارثة مأساوية" وأعلن يوم حداد وطني يوم الاثنين.

وقال الجيش إنه يحقق في الملابسات التي أدت إلى الانفجار واعتقل صاحب الأرض التي يوجد بها خزان الوقود في بلدة التليل. ووردت أنباء عن أن السكان المحليين أضرموا النار في منزله.

والوقود شحيح في لبنان، الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم في العصر الحديث.

وانهارت العملة على مدى العامين الماضيين، مما تسبب في ارتفاع التضخم، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

وفي الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي من جانب واحد إنهاء دعم الوقود بسبب احتياطياته المتضائلة من العملات الأجنبية.

وأدانت الحكومة هذه الخطوة وقالت إن أسعار الوقود يجب ألا تتغير.

وبدأت القوات الأمنية يوم السبت بتوزيع الوقود الذي توجد مزاعم أنه يتم تخزينه قبل محطات الوقود وأفراد في خزانات مثل تلك الموجودة في عكار.

ويعتمد جزء كبير من لبنان على المولدات الخاصة وقد تسبب نقص الوقود في حصول الكثير من الأشخاص والمؤسسات على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم.

وحذرت بعض المستشفيات التي عالجت المصابين في انفجار الأحد من أنها قد تضطر إلى الإغلاق دون إمدادات وقود منتظمة.