بعد بيان الخارجية العراقية..الوكالة السورية: الأسد تلقى رسالة من الكاظمي تتعلق بمؤتمر الجوار

دمشق- (د ب أ):

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "تتعلق" بمؤتمر دول جوار العراق المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وكالة أنباء (سانا) السورية الرسمية اليوم الإثنين أن الأسد استقبل اليوم رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، الذي "نقل للرئيس الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله".

وأضافت أنه تم خلال اللقاء "مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود".

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي ذكرت أن الفياض التقى الأسد في دمشق وسلمه دعوة للمشاركة في قمة دول جوار العراق.

ونفت الخارجية العراقية في وقت سابق اليوم دعوة الحكومة السورية للمشاركة في القمة.

وقالت، في بيان، إن الحكومة العراقية تؤكد أنها "غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم رئيس الوزراء العراقي".

وشددت على أنه "لا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية".