Masrawy logo white

بريطانيا تدعو طالبان إلى التخلي عن العنف واحترام حقوق الإنسان

05:53 م الأحد 15 أغسطس 2021
بريطانيا تدعو طالبان إلى التخلي عن العنف واحترام حقوق الإنسان

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

لندن - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حركة طالبان إلى التخلي عن العنف واحترام حقوق الإنسان في أفغانستان.

وكتب راب على تويتر اليوم الأحد:" أخطرت وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بقلقي الشديد حيال مستقبل أفغانستان".

وشدد السياسي المحافظ على أهمية أن يتوحد المجتمع الدولي في دعواه لحركة طالبان بالتخلي عن العنف وحماية حقوق الإنسان.

كان راب دعا إلى اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي المعروفة باسم "كوبرا" بسبب التقدم السريع لقوات طالبان في أفغانستان، كما سيعقد البرلمان البريطاني جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل.

دومينيك راب بريطانيا لندن تويتر

الخبر التالى:

رئيس مجلس المصالحة الأفغانية يؤكد تنازل غني عن منصبه ومغادرته البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مباشر قمة بريميرليج.. توتنهام 1-0 مانشستر سيتي.. رائعة سون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا