السفير الأمريكي يغادر مقر السفارة الأمريكية في كابول

وكالات

غادر السفير الأمريكي في أفغانستان، الأحد مقر السفارة الأمريكية في كابول إلى مطار حامد كرزاي الدولي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن إجلاء العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول هو "المهمة الأولى".

ولم يعلق على حالة الإجلاء، على الرغم من تشديده من خلال التليفزيون الأمريكي صباح اليوم الأحد على أن الوضع ليس مثل "سايجون".

وكان يقصد بسايجون الانسحاب الأمريكي من مدينة هو تشي منه الفيتنامية التي كانت تسمى سابقا سايجون، بعد انتهاء الحرب الفيتنامية في عام 1975، عندما شاهد العالم صورًا لإنقاذ العاملين بالسفارة في عملية عمتها الفوضى.

هذا وأعلنت حركة طالبان الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها في العاصمة، وتأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.