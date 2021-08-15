Masrawy logo white

الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم الكونغو في مكافحة كورونا

08:15 ص الأحد 15 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم الكونغو في مكافحة كورونا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أكدت الولايات المتحدة مواصلة دعم الكونغو في مكافحة أزمة كورونا واستمرار التعاون الوثيق في مجالات الصحة والتجارة ودعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الكونغو وجميع شركائها لمعالجة أزمة المناخ.
وأضاف أن الشراكة المستمرة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو من شأنها أن تساعد على خلق مستقبل سلمي وديمقراطي ومزدهر العام المقبل.
وفي الختام، أعرب بلينكن بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن أطيب التمنيات والآمال بمستقبل مشرق لشعب جمهورية الكونغو بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلالهم.

هذا المحتوى من

Asha
مكافحة كورونا الكونغو الولايات المتحدة مكافحة الاتجار بالبشر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| حدث ليلاً| السيسي يعلق على نتائج الثانوية العامة.. وكارثة جديدة في لبنان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا