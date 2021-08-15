الصليب الأحمر: 20 قتيلا على الأقل في انفجار بلبنان

بيروت - (د ب أ):

قتل 20 شخصا في انفجار شمالي لبنان، وفقا لما ذكرة الصليب الأحمر اللبناني عبر تويتر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت المنظمة أن فرقها نقلت 20 جثة وأكثر 7 جرحى جراء انفجار صهريج للمحروقات في عكار إلى مستشفيات في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سبب الانفجار لا يزال غير واضح حتى الآن.

ومر أكثر من عام بقليل على انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة حوالي 6 آلاف آخرين. كما تعرضت أجزاء كبيرة من الميناء والمناطق السكنية المحيطة به للدمار.

وتشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990 ، ولم يعد باستطاعة الحكومة اللبنانية سداد خدمة القروض وانزلقت قطاعات كبيرة من السكان إلى حد الفقر.