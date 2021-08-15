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فرنسا.. خلل تقني يتسبب في جعل الكثيرين غير قادرين على إثبات سلبية فحص كوفيد-19

04:04 ص الأحد 15 أغسطس 2021
فرنسا.. خلل تقني يتسبب في جعل الكثيرين غير قادرين على إثبات سلبية فحص كوفيد-19

أرشيفية

باريس - (د ب أ):
تسبب خلل تقني في فرنسا في جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على إثبات سلبية فحص كوفيد-19، وهو الأمر الذي تطلبه العديد من الخدمات والأنشطة بموجب قواعد جديدة أكثر صرامة في البلاد.

ويجب على أي شخص يريد تناول العشاء في مكان مغلق أو الذهاب إلى السينما أو السفر بالقطار لمسافات طويلة، أو في بعض الأماكن، عند دخول مراكز التسوق، إبراز جواز سفر صحي.

وتعطلت أنظمة "تكنولوجيا معلومات" رئيسية منتصف نهار يوم الجمعة والذي استمر حتى المساء. وقال مسؤولون في وزارة الصحة إنهم فشلوا أيضا في تقديم خدماتهم لمدة ساعتين صباح السبت.

ونتيجة لهذا الخلل لم يعد بإمكان الصيدليات تسجيل النتائج الفحوصات السلبية لكوفيد-19 للأشخاص داخل النظام الرقمي، وبالتالي لم تتمكن من إصدار رمز الاستجابة السريعة اللازم لجواز السفر الصحي.

واستجابت بعض الصيدليات بإصدار شهادات يدوية للأشخاص الذين ثبت سلبية إصابتهم بالفيروس، وفقًا لشبكة "بي إف إم تي في".

وليس من الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على جواز سفر صحي بسبب المشكلة.

وقالت الوزارة إن هناك أيضا مشاكل في تسجيل التطعيمات ضد كوفيد-19.

ويجري حاليا التحقيق في سبب الخلل.

وفي الوقت نفسه تسببت خطة جواز السفر الصحي في حد ذاتها في إثارة الجدل، حيث شارك عشرات الآلاف في احتجاجات ضد النظام منذ منتصف يوليو.

فرنسا خلل تقني كوفيد-19 سلبية فحص كوفيد-19

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