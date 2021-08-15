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اللجنة العسكرية الليبية تطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة

12:17 ص الأحد 15 أغسطس 2021
اللجنة العسكرية الليبية تطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة

اللجنة العسكرية الليبية

طرابلس - (د ب أ)

طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وقالت اللجنة العسكرية في بيان مساء السبت عقب اجتماع لها بمدينة سرت، إنها اتفقت على تدابير محددة وخطة سريعة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وحملت اللجنة ملتقى الحوار السياسي في حال فشله، أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة على البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين- الجفرة وكذلك بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد.

وطالبت اللجنة بسرعة تعيين وزير دفاع في الحكومة الانتقالية الحالية، حيث يشغل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة هذا المنصب منذ تشكيل الحكومة في مارس الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاتفاق على تبادل جديد للمحتجزين خلال أيام.

اللجنة العسكرية الليبية تجميد الاتفاقيات العسكرية حكومة الوحدة الوطنية اتفاق جنيف

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