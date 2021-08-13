رئيس وزراء بريطانيا: الوضع في أفغانستان تدهور بشكل كبير ونخطط لإجلاء موظفينا

وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الوضع في أفغانستان "تدهور بشكل كبير"، لافتًا إلى أن بلاده تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في كابول.

وأوضح حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن بريطانيا أوقفت عملياتها القتالية في أفغانستان منذ عام 2014، لافتًا إلى أن "بريطانيا والغرب لهما المصلحة لمنع حدوث هجمات إرهابية علينا من داخل أفغانستان".

وكانت السفارة الأمريكية في كابول، طالبت رعاياها، أمس الخميس، بمغادرة أفغانستان "فورًا"، في ضوء تطور الأحداث وتصاعد وتيرة الصراعات بين الحكومة وحركة طالبان التي سيطرت على مناطق واسعة مؤخرًا.

أعلنت فرنسا رسميًا تعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان، بعد أن اتخذت ألمانيا وهولندا نفس الإجراء في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الخميس، إن القرار جاء بسبب الوضع الأمني الحالي في أفغانستان التي تقع في أسيا الوسطى.