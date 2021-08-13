كوريا الجنوبية: تمديد قرار عدم السفر إلى الخارج بسبب تفشي كورونا

سول-(أ ش أ):

مددت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة التوصية الخاصة بالامتناع عن السفر للخارج لمدة شهر إضافي، مشيرة إلى استمرار تفشي جائحة كورونا وسلالات الفيروس المتحورة، و لمنع زيادة حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

وأوضحت الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن التوصية ستدخل في حيز التنفيذ حتى الثالث عشر من سبتمبر المقبل، وتوصي الكوريين بعدم السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة، وتوصي المواطنين بالخارج بالفعل باتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على أمنهم.​