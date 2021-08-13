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الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لمن يعاني نقص المناعة

08:04 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لمن يعاني نقص المناعة

لقاح كورونا

واشنطن - أ ش أ:

سمحت الولايات المتحدة بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكورونا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحور دلتا.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، "إن البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة"، موضحا أن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا كوفيد 19 فيروس كوؤونا الولايات المتحدة

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