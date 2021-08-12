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مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار حافلة في مدينة جنوب غربي روسيا

11:19 م الخميس 12 أغسطس 2021
مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار حافلة في مدينة جنوب غربي روسيا

انفجار ارشيفية

وكالات:

أفادت مصادر طبية لوكالة "تاس" الروسية بمقتل امرأة وإصابة 16 آخرين جراء انفجار في حافلة ركاب صغيرة وسط مدينة فورونيج جنوب غربي روسيا.

وأشارت وزارة الصحة في المدينة إلى أن "انفجار الحافلة خلف 16 جريحا فيما توفيت امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها في الحادث".

وتشير المصادر إلى أن 4 مصابين بحالة خطيرة، بمن فيهم امرأة بحالة حرجة.

ووقع الانفجار داخل حافلة صغيرة (ميكروباص) قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا حسب إفادات سائقها.

وفتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقا في الحادث، وهناك روايات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها رواية أولية لانفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وأكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف الذي وصل إلى مكان الحادث، أن السلطات ستقدم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، وأنه كلف بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.

انفجار روسيا جريمة قتل

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