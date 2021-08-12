وزير الخارجية العراقي يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية

بغداد - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، مع رئيس الوزراء الباكستانيّ عمران خان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان - خلال لقائهما اليوم الخميس بباكستان، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إسلام آباد.

وفي السياق ذاته.. التقى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، وبحثا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين؛ منها الجانب الأمني والعسكري، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

كما بحث الوزير العراقي مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، سبل التعاون في مجال السياحة الدينية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمدالصحاف، أن الجانبين ناقشا تيسير منح سمات الدخول للزائرين وتشجيع السياحة الثقافية والتاريخية.