ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات شمالي تركيا إلى تسعة أشخاص

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) اليوم الخميس، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وفقد شخص واحد على الأقل جراء الفيضانات المفاجئة التي ضربت ثلاث مدن تقريبا على طول الساحل التركي على البحر الأسود.

وقد تم إجلاء أكثر من 600 شخص في قسطمونو وبارطن وسينوب بعد أن غمرتها الأمطار لعدة أيام ، وفقا لما ذكرته (أفاد).

وجرفت مياه الفيضانات السيارات ودمرت الطرق وألحقت أضرارا بالمنازل والجسور في المدن الثلاث.

وعرضت محطة "إن تي في" لقطات لمبنى مكون من ثمانية طوابق ينهار على طول أحد الأنهار في منطقة بوزكورت فى قسطمونو. وذكرت المحطة أن جهود الإنقاذ وعمليات الإخلاء التي يدعمها الجيش مستمرة في المنطقة.

وانضم ما يقرب من 1500 فرد وحوالي 20 مروحية إلى جهود الإنقاذ، وفقا لما ذكرته (أفاد).

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تعود العواصف يوم غد الجمعة، وأن تضرب أربع مدن تقع إلى الشرق من المدن الثلاث التي ضربتها الفيضانات بالفعل.

وفي سياق آخر، تكافح تركيا حرائق الغابات التي تجتاح جنوب غربها منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت الحكومة أن تركيا كافحت ما لا يقل عن 275 حريقا في 53 مقاطعة منذ 28 يوليو الماضي، مما أثر على أكثر من نصف البلاد ، في أسوأ كارثة من هذا النوع في تاريخها.