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صدمة في الجزائر بعد إحراق شاب لاتهامه بالتورط في إشعال الحرائق

08:39 ص الخميس 12 أغسطس 2021
صدمة في الجزائر بعد إحراق شاب لاتهامه بالتورط في إشعال الحرائق

أرشيفية

الجزائر (د ب أ)-

شكلت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقتل شاب في مدينة الأربعاء ناث ايراثن بمنطقة القبائل بالجزائر للاشتباه في محاولة افتعاله حرائق غابات في المنطقة، حالة من الصدمة.

وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها، تم القبض على الشاب من قبل مجموعة من الشباب وأصروا على تصفيته، ليتدخل رجال الشرطة وينتزعوه منهم لأخذه للتحقيق ولكن عاد الشباب الغاضبون وسحبوه مaن سيارة الشرطة وقتلوه وحرقوا جثته وقاموا بتصوير ذلك.

وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو الشاب، ردت مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية / 80 كم غرب العاصمة/ على الفيديو الذي استنكره الكثيرون، مؤكدين أن الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم وأنه فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل، تنقل للمنطقة المتضررة/الأربعاء ناث إيراثن/ لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار، محملا بالعتاد.

الجزائر التواصل الاجتماعي حرائق غابات منطقة القبائل

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