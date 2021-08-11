مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية توصي رسميًا بلقاح للحوامل والمرضعات

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، اليوم الأربعاء، رسميًا بتطعيم النساء الحوامل ضد كوفيد-19، وتحديث وتعزيز الإرشادات السابقة بسبب الأدلة الجديدة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "يوصى بالتطعيم ضد كوفيد -19 لجميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، بما في ذلك الحوامل والمرضعات ويحاولن الحمل الآن أو قد يصبحن حوامل في المستقبل".

وكانت التوجيهات السابقة للمراكز تشير إلى أن الحوامل "غير مؤهلات" لتلقي اللقاح.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأدلة حول سلامة وفعالية لقاح كوفيد-19 أثناء الحمل تتزايد، وفوائد تلقي لقاح كوفيد-19 تفوق أي مخاطر معروفة أو محتملة للتطعيم أثناء الحمل.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "اللقاحات آمنة وفعالة، ولم يكن من الضرورى زيادة التطعيمات لأننا نواجه متغير دلتا شديد العدوى ونرى نتائج خطيرة من كوفيد-19 بين الحوامل غير الملقحات".

وأضافت أن المخاوف بشأن الإجهاض بسبب تلقي لقاحات في وقت مبكر من الحمل لم تؤكدها البيانات. وقالت الوكالة إن الأشخاص الذين تم تلقيحهم قبل 20 أسبوعًا من الحمل، كانت معدلات الإجهاض مماثلة للمعدل المتوقع بشكل عام.

وقالت الوكالة إن الحوامل والحوامل حديثًا أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة من كوفيد-19 مقارنة بالأشخاص غير الحوامل.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الحوامل المصابات بـ كوفيد-19 لخطر متزايد للولادة المبكرة وقد يكونون أكثر عرضة لخطر نتائج الحمل السلبية الأخرى، مقارنة بالنساء الحوامل غير المصابات بـ كوفيد-19.

يأتي التحديث في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كوفيد-19 بسبب متغير دلتا، ومعظمها بين غير الملقحين.