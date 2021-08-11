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أذربيجان تستدعي سفير طهران احتجاجًا على وصول شاحنات إيرانية لإقليم قره باغ

06:55 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
أذربيجان تستدعي سفير طهران احتجاجًا على وصول شاحنات إيرانية لإقليم قره باغ

أرشيفية


أذربيجان - (أ ش أ)

استدعت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم الأربعاء، سفير طهران لديها؛ احتجاجًا على وصول شاحنات إيرانية بطريقة "غير قانونية" إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنها سلمت إلى سفير طهران اليوم مذكرة تعرب فيها عن احتجاج الجانب الأذربيجاني على دخول وسائل نقل مختلفة تابعة لجمهورية إيران لإقليم قره باغ التابع لأذربيجان دون ترخيص من حكومة باكو.
وشدد البيان على أن حكومة أذربيجان سبق أن أبدت للجانب الإيراني مؤخرا احتجاجها على هذا الموضوع، معربة عن أملها في أن تتخذ إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خطوات فعلية بهدف وضع حد لمثل هذه المخاوف والتناقضات، بما يتماشى مع روح الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
قره باغ أذربيجان إيران سفير طهران

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