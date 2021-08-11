حاكم مصرف لبنان يبلغ المجلس الأعلى للدفاع عدم قدرته على دعم شراء المحروقات

بيروت - (د ب أ)

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عدم قدرته على دعم شراء المحروقات.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر قوله خلال الاجتماع إن "حاكم مصرف لبنان أبلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات".

وأكد أن "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الوقود لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعريفة عليه".

ولفت إلى أنه في حال "توقف الدعم للمحروقات فإن السعر يتحرر ويصبح موحدا".

واتخذ المجتمعون " سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة عدد من المسائل، استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء، ومنها الطلب إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها".

يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1990) من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.